17:24 | Теннис — ATP

Эдмунд, Лайович и Джазири пробились во второй раунд турнира в Пекине

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Состоялись матчи первого раунда турнира АТР в Пекине. Во второй раунд пробились тунисец Малек Джазири, серб Душан Лайович  и британец Кайл Эдмунд.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 401 860 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Малек Джазири (Тунис) - У Ибин (Китай, WC) - 6:4, 6:3

Душан Лайович (Сербия, Q) - Вашек Поспишил (Канада, Q) - 2:6, 6:4, 6:4

Кайл Эдмунд (Великобритания, 5) - Петер Гойовчик (Германия) - 3:6, 6:1, 6:2

Мартон Фучович (Венгрия) - Андреас Сеппи (Италия) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/beijing/2018/

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