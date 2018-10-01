Эдмунд, Лайович и Джазири пробились во второй раунд турнира в Пекине

Состоялись матчи первого раунда турнира АТР в Пекине. Во второй раунд пробились тунисец Малек Джазири, серб Душан Лайович и британец Кайл Эдмунд.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 401 860 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Малек Джазири (Тунис) - У Ибин (Китай, WC) - 6:4, 6:3
Душан Лайович (Сербия, Q) - Вашек Поспишил (Канада, Q) - 2:6, 6:4, 6:4
Кайл Эдмунд (Великобритания, 5) - Петер Гойовчик (Германия) - 3:6, 6:1, 6:2
Мартон Фучович (Венгрия) - Андреас Сеппи (Италия) - 6:3, 6:4