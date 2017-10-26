Эдмунд и Штруфф вышли в четвертьфинал турнира в Вене

Британский теннисист Кайл Эдмунд во втором круге турнира АТР в Вене обыграл австрийца Денниса Новака - 7:6, 6:7, 7:6. Немец Ян-Леннард Штруфф одержал победу над испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом - 6:7, 6:2, 7:6.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 035 415 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эдмунд (Великобритания) - Новак Д. (Австрия, Q) - 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 7:6 (7:3)

Штруфф (Германия) - Рамос-Виньолас (Испания) - 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:1)