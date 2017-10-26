19:50 | Теннис — ATP

Эдмунд и Штруфф вышли в четвертьфинал турнира в Вене


Британский теннисист Кайл Эдмунд во втором круге турнира АТР в Вене обыграл австрийца Денниса Новака7:6, 6:7, 7:6. Немец Ян-Леннард Штруфф одержал победу над испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом - 6:7, 6:2, 7:6.

Вена (Австрия) 

Турнир ATP Erste Bank Open 500 

Призовой фонд 2 035 415 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Эдмунд (Великобритания) - Новак Д. (Австрия, Q) - 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 7:6 (7:3)

Штруфф (Германия) - Рамос-Виньолас (Испания) - 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:1)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/vienna/2017/

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