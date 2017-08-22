Эдмунд, Беннето и Себальос - во втором круге турнира в Уинстон-Салеме

Британский теннисист Кайл Эдмунд в первом круге турнира АТР в Уинстон-Салеме обыграл итальянца Томаса Фаббиано. В следующий раунд также вышли Жюльен Беннето (Франция), Орасио Себальос (Аргентина) и Мартон Фучович (Венгрия).

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 664 825 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эдмунд (Великобритания, Q) - Фаббиано (Италия) - 6:2, 6:3

Беннето (Франция) - Эрбер (Франция) - 6:3, 6:2

Себальос (Аргентина) - Кепфер (Германия, LL) - 6:2, 6:1

Фучович (Венгрия, Q) - Гулбис (Латвия, WC) - 7:6 (7:1), 6:2