Уличная атлетика при поддержке Datsun
01:47 | ТЕННИС — ATP

Эдмунд, Беннето и Себальос - во втором круге турнира в Уинстон-Салеме

Британский теннисист Кайл Эдмунд в первом круге турнира АТР в Уинстон-Салеме обыграл итальянца Томаса Фаббиано. В следующий раунд также вышли Жюльен Беннето (Франция), Орасио Себальос (Аргентина) и Мартон Фучович (Венгрия).

Уинстон-Салем (США) 

Турнир ATP Winston-Salem Open 

Призовой фонд 664 825 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Эдмунд (Великобритания, Q) - Фаббиано (Италия) - 6:2, 6:3

Беннето (Франция) - Эрбер (Франция) - 6:3, 6:2

Себальос (Аргентина) - Кепфер (Германия, LL) - 6:2, 6:1

Фучович (Венгрия, Q) - Гулбис (Латвия, WC) - 7:6 (7:1), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/winston_salem/2017/

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий