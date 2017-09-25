Джумхур поднялся на 40-е место в рейтинге АТР

Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины поднялся на 40-е место в рейтинге АТР. 25-летний теннисист на прошедшей неделе победил на турнире в Санкт-Петербурге. Для него этот титул стал первым в карьере.

Болгарин Григор Димитров поднялся на восьмое место, сметив швейцарца Стэна Вавринку.

Лидирует в рейтинге испанец Рафаэль Надаль. Швейцарец Роджер Федерер – второй, британец Энди Маррэй – третий.

Лучшим из россиян, Карен Хачанов, расположился на 32-й строчке.

Рейтинг ATP

Положение на 25 сентября

1 (1*). Надаль (Испания) – 9465 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) – 7505

3 (3). Маррэй (Великобритания) – 6790

4 (4). Зверев (Германия) – 4310

5 (5). Чилич (Хорватия) – 4155

6 (6). Джокович (Сербия) – 4125

7 (7). Тим (Австрия) – 3925

8 (9). Димитров (Болгария) – 3575

9 (8). Вавринка (Швейцария) – 3540

10 (10). Карреньо-Буста (Испания) – 2855…

27 (29). Фоньини (Италия) – 1650...

32 (32). ХАЧАНОВ (Россия) – 1330…

37 (37). РУБЛЕВ (Россия) – 1221…

40 (55). Джумхур (Босния и Герцеговина) – 1121...

62 (62). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 819…

88 (88). ДОНСКОЙ (Россия) – 595...

91 (87). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 586

* - положение в предыдущем рейтинге