Босниец Дамир Джумхур поднялся на 31-е место в рейтинге ATP. В финале Кубка Кремля в воскресенье он победил литовца Ричардаса Беранкиса.

Изменений в первой десятке не произошло. Лучшим из россиян остается Андрей Рублев (35-е место).

Рейтинг ATP

Положение на 23 октября

1 (1*). Надаль (Испания) – 10,465 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) – 8,505

3 (3). Маррэй (Великобритания) – 5,290

4 (4). Чилич (Хорватия) – 4,505

5 (5). Зверев (Германия) – 4,400

6 (6). Тим (Австрия) – 3,935

7 (7). Джокович (Сербия) – 3,765

8 (8). Димитров (Болгария) – 3,650

9 (9). Вавринка (Швейцария) – 3,450

10 (10). Гоффен (Бельгия) – 2,840…

31 (38). Джумхур (Босния) – 1411…

35 (35). РУБЛЕВ (Россия) – 1,286…

42 (41). ХАЧАНОВ (Россия) – 1,110…

67 (67). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 772…

73 (73). ДОНСКОЙ (Россия) – 695…

97 (95). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 546

* – положение в предыдущем рейтинге