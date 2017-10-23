Босниец Дамир Джумхур поднялся на 31-е место в рейтинге ATP. В финале Кубка Кремля в воскресенье он победил литовца Ричардаса Беранкиса.
Изменений в первой десятке не произошло. Лучшим из россиян остается Андрей Рублев (35-е место).
Рейтинг ATP
Положение на 23 октября
1 (1*). Надаль (Испания) – 10,465 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) – 8,505
3 (3). Маррэй (Великобритания) – 5,290
4 (4). Чилич (Хорватия) – 4,505
5 (5). Зверев (Германия) – 4,400
6 (6). Тим (Австрия) – 3,935
7 (7). Джокович (Сербия) – 3,765
8 (8). Димитров (Болгария) – 3,650
9 (9). Вавринка (Швейцария) – 3,450
10 (10). Гоффен (Бельгия) – 2,840…
31 (38). Джумхур (Босния) – 1411…
35 (35). РУБЛЕВ (Россия) – 1,286…
42 (41). ХАЧАНОВ (Россия) – 1,110…
67 (67). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 772…
73 (73). ДОНСКОЙ (Россия) – 695…
97 (95). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 546
* – положение в предыдущем рейтинге