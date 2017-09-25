Джумхур поднялся на 14 мест в чемпионской гонке ATP, Хачанов потерял одну позицию

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины поднялся с 51-й на 37-ю строчку после победы на St. Petersburg Open. Победитель турнира в Метце немец Петер Гойовчик отыграл 39 мест и теперь занимает 58-ю позицию.

Лучший из россиян Андрей Рублев расположился на 34-м месте, его соотечественник Карен Хачанов потерял одну позицию и теперь идет на 43-й строчке.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло – лидерство продолжает сохранять испанец Рафаэль Надаль.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 25 сентября

1 (1*). Надаль (Испания) – 9365 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) – 7505

3 (3). Зверев (Германия) – 4220

4 (4). Тим (Австрия) – 3715

5 (5). Вавринка (Швейцария) – 3150

6 (6). Димитров (Болгария) – 3105

7 (7). Чилич (Хорватия) – 2995

8 (8). Карреньо Буста (Испания) – 2595

9 (9). Джокович (Сербия) – 2585

10 (10). Кэрри (США) – 2435...

34 (34). РУБЛЕВ (Россия) – 1149...

37 (51). Джумхур (Босния и Герцеговина) – 1036…

43 (42). ХАЧАНОВ (Россия) – 990...

58 (97). Гойовчик (Германия) – 738…

60 (58). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 717...

77 (74). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 556...

86 (85). ДОНСКОЙ (Россия) – 521

* – положение в предыдущем рейтинге