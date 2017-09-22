Джумхур победил Броади и вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Босниец Дамир Джумхур вышел в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге. Сегодня он в трех сетах выиграл у британца Лайама Броади - 6:3, 2:6, 6:4.
Следующим соперником Джумхура будет победитель пары Ян-Леннард Штруфф - Жо-Вилфрид Цонга.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 960 490 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джумхур (Босния и Герцеговина) - Броади Л. (Великобритания, Q) - 6:3, 2:6, 6:4.
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