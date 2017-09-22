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15:17 | Теннис — ATP

Джумхур победил Броади и вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге


Босниец Дамир Джумхур вышел в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге. Сегодня он в трех сетах выиграл у британца Лайама Броади - 6:3, 2:6, 6:4.

Следующим соперником Джумхура будет победитель пары Ян-Леннард ШтруффЖо-Вилфрид Цонга.

 

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 960 490 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джумхур (Босния и Герцеговина) - Броади Л. (Великобритания, Q) - 6:3, 2:6, 6:4.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/petersburg/2017/

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