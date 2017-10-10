Джонсон вышел во второй круг турнира в Шанхае после отказа Киргиоса

Американец Стив Джонсон пробился во второй круг турнира в Шанхае. Его соперник австралиец Ник Киргиос отказался от борьбы во втором сете при счете 6:7 (5:7), 0:0. Джонсон в следующем раунде встретится с китайцем У Ди.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 6 216 400 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Джонсон (США) - Киргиос (Австралия, 13) - 7:6 (7:5), 0:0 отказ 2-го игрока
Шварцман (Аргентина) - Томпсон Дж. (Австралия, Q) - 6:4, 7:6 (7:4)
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