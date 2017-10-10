Джонсон вышел во второй круг турнира в Шанхае после отказа Киргиоса

Американец Стив Джонсон пробился во второй круг турнира в Шанхае. Его соперник австралиец Ник Киргиос отказался от борьбы во втором сете при счете 6:7 (5:7), 0:0. Джонсон в следующем раунде встретится с китайцем У Ди.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джонсон (США) - Киргиос (Австралия, 13) - 7:6 (7:5), 0:0 отказ 2-го игрока

Шварцман (Аргентина) - Томпсон Дж. (Австралия, Q) - 6:4, 7:6 (7:4)