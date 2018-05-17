Джокович, Зверев и Чилич - в четвертьфинале турнира в Риме

Определились все четвертьфиналисты турнира в Риме. Новак Джокович обыграл Альберта Рамоса-Виньоласа, а Кеи Нишикори - Филипа Кольшрайбера. В четвертьфинале серб и японец сыграют между собой. Вторая ракетка турнира Александр Зверев победил Кайла Эдмунда и вышел на Давида Гоффена

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 11) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - 6:1, 7:5

Кеи Нишикори (Япония) - Филипп Кольшрайбер (Германия) - 6:1, 6:2

Александр Зверев (Германия, 2) - Кайл Эдмунд (Великобритания) - 7:5, 7:6 (13:11)

Марин Чилич (Хорватия, 4) - Бенуа Пэр (Франция) - 6:3, 6:4