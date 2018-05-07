Джокович вышел во второй круг турнира в Мадриде

Серб Новак Джокович обыграл японца Кеи Нишикори в первом круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.

Во втором круге Джокович встретится с французом Бенуа Пэром.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 200 860 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 10) – Кеи Нишикори (Япония) – 7:5, 6:4

Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) – Роберто Карбальес Баэна (Испания, WC) – 6:3, 6:2