Джокович вышел во второй круг турнира в Мадриде

Серб Новак Джокович обыграл японца Кеи Нишикори в первом круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.
Во втором круге Джокович встретится с французом Бенуа Пэром.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 200 860 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 10) – Кеи Нишикори (Япония) – 7:5, 6:4
Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) – Роберто Карбальес Баэна (Испания, WC) – 6:3, 6:2
Дополнительная информация
Материалы других СМИ