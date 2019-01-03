19:48 | Теннис — ATP

Джокович вышел в полуфинал турнира в Дохе

Обсудить
0

Серб Новак Джокович пробился в полуфинал ATP турнира в Дохе (Катар). В четвертьфинальном матче он обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили - 4:6, 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 59 минут.

В полуфинале соперником Джоковича будет Роберто Баутиста Агут.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 313 215 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) - Николоз Басилашвили (Грузия, 5) - 4:6, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/doha/2019/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ