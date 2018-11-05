Джокович возглавил чемпионскую гонку АТР, Хачанов - 11-й

Российский теннисист Карен Хачанов после победы над Новаком Джоковичем в финале турнира в Париже поднялся на 11-е место в чемпионской гонке АТР. Серб, уступивший Хачанову в финале, возглавил эту гонку, обойдя испанца Рафаэля Надаля. Других перестановок в первой десятке не произошло.

Чемпионская гонка ATP от 5 ноября

1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8045 очков,

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6020,

4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5300,

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5085,

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4310,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4050,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3895,

9 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 3390,

10 (10). Джон Изнер (США) – 3155,

11 (16). Карен Хачанов (Россия) – 2835…

16 (15). Даниил Медведев (Россия) – 1977…

68 (70). Андрей Рублев (Россия) – 760...

97 (101). Евгений Донской (Россия) – 586.