Джокович вернулся к тренировкам после операции на локте

Серб Новак Джокович вернулся к тренировкам после травмы, сообщает Инстаграм теннисного центра в Пьятти. Именно там спортсмен провел первые занятия после восстановления.

Ранее сообщалось, что в начале февраля он перенес операцию на локте. Напомним, что 30-летний теннисист пропустил вторую половину прошлого сезона из-за проблем с правым локтем и вернулся на корт в январе 2018 года на Australian Open. В Мельбурне в 1/8 финала он уступил корейцу Чону Хену и после матча заявил, что боли в локте помешали ему показать все свое мастерство.