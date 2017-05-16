Джокович - в третьем круге турнира в Риме

Серб Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Риме. Также в следующую стадию пробились Томаш Бердых, Джон Изнер и Давид Гоффен.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Баутиста Агут (Испания) - Долгополов (Украина) - 6:4, 6:2
Хаас Т. (Германия) - Эскобедо (США, LL) - 6:0, 4:6, 7:6 (7:1)
Феррер (Испания) - Лопес Ф. (Испания) - 4:6, 6:3, 6:1
Карреньо Буста (Испания, 15) - Симон (Франция) - 6:3, 6:3
Зверев А. (Германия, 16) - Андерсон Кев. (ЮАР, Q) - 6:4, 4:6, 6:4
Пэр (Франция) - Маю (Франция) - 6:3, 6:4
Сок (США, 13) - Шварцман (Аргентина) - 6:4, 1:6, 7:5
Куэвас (Уругвай) - Маннарино (Франция, Q) - 6:4, 7:6(7:2)
Второй круг
Гоффен (Бельгия, 9) - Вердаско (Испания) - 3:6, 6:3, 6:2
Изнер (США) - Майер Ф. (Германия) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)
Бердых (Чехия, 12) - Берлок (Аргентина, Q) - 6:3, 6:4
Джокович Н. (Сербия, 2) - Бедене (Великобритания, Q) - 7:6 (7:2), 6:2