Джокович - в третьем круге турнира в Риме

Серб Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Риме. Также в следующую стадию пробились Томаш Бердых, Джон Изнер и Давид Гоффен.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Баутиста Агут (Испания) - Долгополов (Украина) - 6:4, 6:2

Хаас Т. (Германия) - Эскобедо (США, LL) - 6:0, 4:6, 7:6 (7:1)

Феррер (Испания) - Лопес Ф. (Испания) - 4:6, 6:3, 6:1

Карреньо Буста (Испания, 15) - Симон (Франция) - 6:3, 6:3

Зверев А. (Германия, 16) - Андерсон Кев. (ЮАР, Q) - 6:4, 4:6, 6:4

Пэр (Франция) - Маю (Франция) - 6:3, 6:4

Сок (США, 13) - Шварцман (Аргентина) - 6:4, 1:6, 7:5

Куэвас (Уругвай) - Маннарино (Франция, Q) - 6:4, 7:6(7:2)

Второй круг

Гоффен (Бельгия, 9) - Вердаско (Испания) - 3:6, 6:3, 6:2

Изнер (США) - Майер Ф. (Германия) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)

Бердых (Чехия, 12) - Берлок (Аргентина, Q) - 6:3, 6:4

Джокович Н. (Сербия, 2) - Бедене (Великобритания, Q) - 7:6 (7:2), 6:2