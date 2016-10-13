12:22 | ТЕННИС — ATP

Джокович сыграет со Зверевым в четвертьфинале турнира в Китае

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Первая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге турнира в Китае одержал победу над Вашеком Поспишилом - 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 20 минут. В следующей стадии турнира серб сыграет с представителем Германии Мишей Зверевым.

В другой встрече француз Жо-Вилфрид Цонга переиграл немца Александра Зверева - 6:7 (4:7), 6:2, 7:5.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 5 452 985 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джокович Н. (Сербия, 1) - Поспишил В. (Канада, Q) - 6:4, 6:4

Цонга (Франция, 9) - Зверев А. (Германия) - 6:7 (4:7), 6:2, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/shanghai/2016/

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