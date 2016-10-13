Джокович сыграет со Зверевым в четвертьфинале турнира в Китае

Первая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге турнира в Китае одержал победу над Вашеком Поспишилом - 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 20 минут. В следующей стадии турнира серб сыграет с представителем Германии Мишей Зверевым.
В другой встрече француз Жо-Вилфрид Цонга переиграл немца Александра Зверева - 6:7 (4:7), 6:2, 7:5.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 5 452 985 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Джокович Н. (Сербия, 1) - Поспишил В. (Канада, Q) - 6:4, 6:4
Цонга (Франция, 9) - Зверев А. (Германия) - 6:7 (4:7), 6:2, 7:5