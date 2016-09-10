08:50 | ТЕННИС — ATP

Джокович станет героем собственного реалити-шоу

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Первая ракетка мира Новак Джокович станет героем реалити-шоу, в котором покажут его повседневную жизнь. Передача под рабочим названием "Новак" выйдет в эфир в 2017 году в США, Австрии, Великобритании и Японии.

- Болельщики переживали и праздновали все, что происходило со мной на корте на протяжении всей моей карьеры, - цитирует The Star Джоковича. - Сейчас я хочу поделиться с ними своей обычной жизнью и, что очень важно для меня, моими привычками, ценностями и убеждениями, показать прекрасных людей, которые меня окружают.

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