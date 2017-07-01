Джокович стал победителем турнира в Истборне, победив Монфиса

Серб Новак Джокович победил француза Гаэля Монфиса в финале турнира в Истборне. Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:4. Эта победа стала для серба второй на турнирах ATP в этом году.

На прошедшем Roland Garros он выбыл на стадии четвертьфинала, проиграв австрийцу Доминику Тиму.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Aegon International

Призовой фонд 635 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Джокович (Сербия, 1, WC) - Монфис (Франция, 2, WC) - 6:3, 6:4