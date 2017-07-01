Джокович стал победителем турнира в Истборне, победив Монфиса

Серб Новак Джокович победил француза Гаэля Монфиса в финале турнира в Истборне. Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:4. Эта победа стала для серба второй на турнирах ATP в этом году.
На прошедшем Roland Garros он выбыл на стадии четвертьфинала, проиграв австрийцу Доминику Тиму.
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Aegon International
Призовой фонд 635 660 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Джокович (Сербия, 1, WC) - Монфис (Франция, 2, WC) - 6:3, 6:4
Я из Волгограда
ЧМОка,ну какой на фиг из тебя ставочник? Давай я объясню на своём примере. Играю я в основном на бк Марафон. На всеми любимый футбол практически не ставлю-очень уж непредсказуемый он. Выбираю баскетбол,волейбол и теннис на ближайшие 24 часа. И из этого всего выбираю те события,в которых уверен больше всего. Пару-тройку матчей в день,больше не рискую. Но при этом я в курсе всех турниров и матчей,проходящих в этот день на планете Земля. А теперь объясни,пожалуйста,историю,которая была в январе 2015 года. Помнишь, тогда 10 января Маша Шарапова выиграла турнир в австралийском Брисбене? Спорт-Экспресс на главной странице поместил поздравительную статью с фотографией нашей Маши. Было много комментов с поздравлениями от простых болел. И даже ты,ЧМОка,поздравил Марию с победой. Тогда ты ещё боялся называть её просто Шарой. Поздравить то ты её поздравил,но в своём репертуаре,сквозь зубы. И добавил при этом такую чушь, что я именно в тот день,10 января 2015 года зарегистрировался на этом сайте,чтобы поставить тебя на место. Помнишь, что ты написал тогда? Да конечно помнишь,я ведь иногда напоминаю тебе об этом. Сейчас я рассказываю это для других людей,которые по своей наивности всё же верят,что ты делаешь ставки. А написал ты следующее: мол,поздравляю Шарапову,но только,мол,выиграла она только потому,что НЕ БЫЛО СЕРЕНОЧКИ.ЖАЛКО,ЧТО У СЕРЕНЫ ТРАВМА И ОНА СЕЙЧАС НЕ ИГРАЕТ, УЖ ОНА БЫ ПОКАЗАЛА ШАРАПОВОЙ. Ты,ЧМОка, и не знал тогда того,о чём знал весь мир. А именно,что Серена в эти же дни просто играла на другом турнире,на кубке Хопмана,где провела четыре матча в одиночке и четыре матча в миксте с Инером. И,кстати,в финале Серена проиграла как одиночку Агнешке Радванской, так и микст против Радванской и Яновича. Но ты,ЧМОка,не знал об этом,потому что Спорт-Экспресс не писал об этом турнире,так как наших игроков там не было. А вот если бы ты на самом деле делал ставки,как ты хвалишься на каждом углу, то был бы в курсе всех этих Серенкиных матчей. Или хотя бы изредка заходил на сайт Майскоре. Тогда бы ты не опозорился в очередной раз. Хотя тебе,кажется,все твои косяки пофигу.
18:58
from siberia with love
как ты там сказал-чем меньше кэф тем выше вероятность выигрыша ставки---ты правда так думаешь---о брат мой меньший-как ты далек от истины-кэф выставляется исходя из того-какую вероятность% видит букмекер на этот или иной исход(в будущем)))))))) и он корректируется исходя из того сколько и на что ставит народ---ты посмотри скоко 1,2 не проходит в теннисе)))) все таки ты не ставишь))) я бы на твоем месте хвалился тем что поставил на остапенко за 10(когда она летела без вариантов) в финале против халеп))))) а не попанскими ставками---это так позорно))))здесь в сша в европе))))) везде))))))))))))
18:13
from siberia with love
Снова соточка, и снова 1,2.)) Итого халявные 40 штук за 2 дня на Джокере, с риском слива 0,01 %.))----дурачок попанский-ты же палишься постоянно-ежу понятно что далек от ставок--резку счетов можно обходить))))---твои слова-не подскажешь как?))) про 1,2 и говорить не смешно-даже жалко тебя)))) а экспрессы я ставлю-да-не скрываю-но не больше 500р а вот на ординары не меньше 5тр-это основа
18:03
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Снова соточка, и снова 1,2.)) Итого халявные 40 штук за 2 дня на Джокере, с риском слива 0,01 %.)) "Попанский сливной кэф" на эти два события меня вполне устроил.)) Ну а "мегакапперы" пусть рисуют паровозы с кэфом 100.)) Флаг им в руки, бгг.))
17:52