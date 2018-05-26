Джокович собрал 31 000 долларов на благотворительность

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что ему удалось собрать 31 000 долларов на благотворительность. Он ставил цель собрать эту сумму к своему 31-летию (22 мая).

Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд серба и будут потрачены на образовательные проекты для детей. Спортсмен пообещал участвовать и в других кампаниях, которые помогут дать детям доступ к образованию.