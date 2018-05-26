09:12 | Теннис — ATP

Джокович собрал 31 000 долларов на благотворительность

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Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что ему удалось собрать 31 000 долларов на благотворительность. Он ставил цель собрать эту сумму к своему 31-летию (22 мая).

Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд серба и будут потрачены на образовательные проекты для детей. Спортсмен пообещал участвовать и в других кампаниях, которые помогут дать детям доступ к образованию.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Vamphyri

Нет, ну круто, конечно, Новак, 31 тысячу долларов собрал. С других))) Правда, на фоне твоего дохода в 50 миллионов долларов в год (с проживанием в Монте-Карло, ха-ха), эта сумма немного меркнет, но все равно молодец))))

10:27

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