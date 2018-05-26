Джокович собрал 31 000 долларов на благотворительность

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что ему удалось собрать 31 000 долларов на благотворительность. Он ставил цель собрать эту сумму к своему 31-летию (22 мая).
Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд серба и будут потрачены на образовательные проекты для детей. Спортсмен пообещал участвовать и в других кампаниях, которые помогут дать детям доступ к образованию.
We reached our $31k goal today! 🙌 I want to share my love and appreciation for everyone’s support and trust in the good we do at the @novakfoundation. Tag me in your campaigns so we can continue providing access to #childhood education! Thank you! 🙏 #Care4Kids pic.twitter.com/gTKNgJzNY7– Novak Djokovic (@DjokerNole) 25 мая 2018 г.
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Vamphyri
Нет, ну круто, конечно, Новак, 31 тысячу долларов собрал. С других))) Правда, на фоне твоего дохода в 50 миллионов долларов в год (с проживанием в Монте-Карло, ха-ха), эта сумма немного меркнет, но все равно молодец))))
10:27