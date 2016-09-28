Джокович снялся с турнира в Пекине

Первая ракетка мира Новак Джокович принял решение сняться с турнира в Пекине, который пройдет с 3 по 9 октября. Сербский теннисист не сыграет из-за травмы локтя. Отметим, что Джокович шесть раз одерживал победу на этом турнире.

– Очень досадно, что я не смогу выступить в Пекине в этом году, – приводит официальный сайт соревнований слова Джоковича. Я по-прежнему восстанавливаюсь от травмы локтя, и мне советовали не участвовать в турнирах, пока мое состояние не улучшится. Продолжу свое восстановление и надеюсь вернуться к турнирам ATP как можно быстрее.

Турнир в Пекине – один из моих любимых. Я побеждал здесь шесть раз. Мне нравится играть на глазах у страстных китайских болельщиков, и надеюсь вернуться в Пекин в будущем.