Джокович проиграл Клижану во втором круге турнира в Барселоне

Серб Новак Джокович не смог пробиться в третий круг турнира в Барселоне. Он проиграл словаку Мартину Клижану со счетом 2:6, 6:1, 3:6.

Напомним, что Джокович пропустил практический весь прошлый сезон из-за травмы.

Соперником Клижана по третьему кругу будет испанец Фелисиано Лопес.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 510 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мартин Клижан (Словакия, Q) – Новак Джокович (Сербия, 6, WC) – 6:2, 1:6, 6:3

Йозеф Ковалик (Словакия, LL) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 6:3, 6:3