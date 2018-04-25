Джокович проиграл Клижану во втором круге турнира в Барселоне

Серб Новак Джокович не смог пробиться в третий круг турнира в Барселоне. Он проиграл словаку Мартину Клижану со счетом 2:6, 6:1, 3:6.
Напомним, что Джокович пропустил практический весь прошлый сезон из-за травмы.
Соперником Клижана по третьему кругу будет испанец Фелисиано Лопес.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 510 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Мартин Клижан (Словакия, Q) – Новак Джокович (Сербия, 6, WC) – 6:2, 1:6, 6:3
Йозеф Ковалик (Словакия, LL) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 6:3, 6:3
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
За Арсеналий с децтва!))
Похоже это конец.)
16:24
Женек10
как маррэй играет в свою эру?
16:07