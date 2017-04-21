Джокович проиграл Гоффену на турнире в Монако

Серб Новак Джокович проиграл в 1/4 финала турнира в Монако бельгийцу Давиду Гоффену со счетом 2:6, 6:3, 5:7.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Гоффен (Бельгия, 10) – Джокович (Сербия, 2) – 6:2, 3:6, 7:5
Айртон:)
Это он готовится рекорды Феди переписывать, бгг.))
21:39
alexzander
Да,пока Новак себя не нашел. Весь сезон такой. Но и Гоффен бился, вырвал 3 сет с 2-4
21:27
Анастасия Волочкова
Теперь Надаль выиграет турнир.
20:40
shpasic
ставка дня?))
20:20