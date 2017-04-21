20:17 | ТЕННИС — ATP

Джокович проиграл Гоффену на турнире в Монако

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Серб Новак Джокович проиграл в 1/4 финала турнира в Монако бельгийцу Давиду Гоффену со счетом 2:6, 6:3, 5:7.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Гоффен (Бельгия, 10) – Джокович (Сербия, 2) – 6:2, 3:6, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/montecarlo/2017/1/3/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Айртон:)

Это он готовится рекорды Феди переписывать, бгг.))

21:39

alexzander

Да,пока Новак себя не нашел. Весь сезон такой. Но и Гоффен бился, вырвал 3 сет с 2-4

21:27

Анастасия Волочкова

Теперь Надаль выиграет турнир.

20:40

shpasic

ставка дня?))

20:20