Джокович проиграл Гоффену на турнире в Монако

Серб Новак Джокович проиграл в 1/4 финала турнира в Монако бельгийцу Давиду Гоффену со счетом 2:6, 6:3, 5:7.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Гоффен (Бельгия, 10) – Джокович (Сербия, 2) – 6:2, 3:6, 7:5