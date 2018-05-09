Джокович проиграл Эдмунду во втором круге турнира в Мадриде

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович не смог выйти в третий круг "Мастерса" в Мадриде, где он был "посеян" под 10-м номером. Он в трех сетах уступил британцу Кайлу Эдмунду – 3:6, 6:2, 3:6. Кевин Андерсон и Давид Гоффен завоевали путевки в третий круг, переиграв Михаила Кукушкина и Робина Хаасе соответственно.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 200 860 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Кайл Эдмунд (Великобритания) – Новак Джокович (Сербия, 10) – 6:3, 2:6, 6:3

Филипп Кольшрайбер (Германия) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 11) – 6:3, 4:6, 7:5

Кевин Андерсон (ЮАР, 6) – Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) – 5:7, 7:6 (7:3), 6:2

Давид Гоффен (Бельгия, 8) – Робин Хаасе (Голландия) – 7:5, 6:3