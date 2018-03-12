Джокович проиграл Даниэлю во втором круге Индиан-Уэллса

Японский теннисист Таро Даниэль во втором круге турнира АТР в Индиан-Уэллсе обыграл серба Новака Джоковича - 7:6, 4:6, 6:1.

Также в следующий раунд вышли Юки Бхамбри (Индия), Гаэль Монфис (Франция), Давид Феррер, Фелисиано Лопес (оба - Испания).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Таро Даниэль (Япония, Q) - Новак Джокович (Сербия, 10) - 7:6, 4:6, 6:1

Юки Бхамбри (Индия, Q) - Лукас Пуйе (Франция, 9) - 6:4, 6:4

Давид Феррер (Испания, 29) - Теннис Сандгрен (США, WC) - 6:2, 7:6

Фелисиано Лопес (Испания, 28) - Эрнесто Эскобедо (США, WC) - 6:4, 6:3

Гаэль Монфис (Франция) - Джон Изнер (США, 15) - 6:7, 7:6, 7:5