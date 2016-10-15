Джокович проиграл Баутисту Агуту в полуфинале турнира в Шанхае

Испанец Роберто Баутиста Агут вышел в финал турнира в Шанхае, обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича. В финале он встретится с победителем матча Жиль Симон (Франция) - Энди Маррэй (Великобритания). Отметим, что испанцу удалось прервать победную серию Джоковича в полуфиналах различных турниров.

Первая ракетка мира выиграл 14 своих последних поединков на этой стадии. Его последнее поражение в полуфинале какого-либо турнира датировано 2014 годом. Тогда он также в Шанхае уступил швейцарцу Роджеру Федереру.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 5 452 985 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Баутиста Агут (Испания, 15) - Джокович Н. (Сербия, 1) - 6:4, 6:4