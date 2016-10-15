Джокович проиграл Баутисту Агуту в полуфинале турнира в Шанхае

Испанец Роберто Баутиста Агут вышел в финал турнира в Шанхае, обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича. В финале он встретится с победителем матча Жиль Симон (Франция) - Энди Маррэй (Великобритания). Отметим, что испанцу удалось прервать победную серию Джоковича в полуфиналах различных турниров.
Первая ракетка мира выиграл 14 своих последних поединков на этой стадии. Его последнее поражение в полуфинале какого-либо турнира датировано 2014 годом. Тогда он также в Шанхае уступил швейцарцу Роджеру Федереру.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 5 452 985 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Баутиста Агут (Испания, 15) - Джокович Н. (Сербия, 1) - 6:4, 6:4
oleg.bob
Джок деградирует...
14:12
Айртон
Я это предсказывал ещё в начале сезона.) Начало конца.)) Только наивные думали, что он перепишет рекорды Федерера.) Ему бы Надю достать за счастье будет.)) Но всё равно молодец, вписал своё имя в историю. Теннис не шедевральный, построенный на быстрых ногах, но в двадцатку лучших all time должен войти.) Всё-таки мэйджоров выграл предостаточно.)
13:48
Florida9
за какой-то короткий срок превратился в жалкого игрока
13:41