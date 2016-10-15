13:33 | ТЕННИС — ATP

Джокович проиграл Баутисте Агуту в полуфинале турнира в Шанхае

0
0
0
3

Испанец Роберто Баутиста Агут вышел в финал турнира в Шанхае, обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича. В финале он встретится с победителем матча Жиль Симон (Франция) - Энди Маррэй (Великобритания). Отметим, что испанцу удалось прервать победную серию Джоковича в полуфиналах различных турниров.

Первая ракетка мира выиграл 14 своих последних поединков на этой стадии. Его последнее поражение в полуфинале какого-либо турнира датировано 2014 годом. Тогда он также в Шанхае уступил швейцарцу Роджеру Федереру.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 5 452 985 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Баутиста Агут (Испания, 15) - Джокович Н. (Сербия, 1) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/shanghai/2016/

0
0
0
3


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

oleg.bob

Джок деградирует...

14:12

Айртон

Я это предсказывал ещё в начале сезона.) Начало конца.)) Только наивные думали, что он перепишет рекорды Федерера.) Ему бы Надю достать за счастье будет.)) Но всё равно молодец, вписал своё имя в историю. Теннис не шедевральный, построенный на быстрых ногах, но в двадцатку лучших all time должен войти.) Всё-таки мэйджоров выграл предостаточно.)

13:48

Florida9

за какой-то короткий срок превратился в жалкого игрока

13:41

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ