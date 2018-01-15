Джокович призвал теннисистов требовать повышения призовых на турнирах

Сербский теннисист Новак Джокович на собрании перед стартом Australian Open призвал своих коллег по мужскому туру требовать повышения призовых на турнирах, сообщает Daily Mail. На встрече присутствовали Роджер Федерер, Энди Маррэй и Рафаэль Надаль.

После выступления официальных представителей Australian Open серб попросил их покинуть зал и выступил с речью перед спортсменами и их переводчиками. Он отметил, что теннисисты зарабатывают меньше, чем представители других видов спорта, и призвал с этим бороться.

Джокович также предложил создать профсоюз игроков, который будет заниматься этим вопросом. Отмечается, что Федерер не поддержал инициативу серба.

30-летний Джокович выступает с 2003 года, за всю карьеру он заработал около 110 миллионов долларов.