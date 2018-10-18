14:43 | Теннис — ATP

Джокович претендует на награду "Возвращение года", Циципас - на приз "Прогресс года"

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала списки номинантов на ежегодные награды: "Возвращение года", "Прогресс года", "Завтрашняя звезда" и приз Стефана Эдберга. Россиян среди претендентов нет.

Стоит отметить среди номинантов серба Новака Джоковича, который претендует на награду "Возвращение года", грека Стефаноса Циципаса, претендующего на "Прогресс года" и Роджера Федерера, который может в 14-й раз стать обладателем приза Стефана Эдберга - за спортивное поведение и честную игру.

"Возвращение года":

Новак Джокович (Сербия)
Джейсон Кублер (Австралия)
Джон Миллман (Австралия)
Кей Нисикори (Япония)

"Прогресс года":

Марко Чеккинато (Италия) – поднялся со 109-й строчки рейтинга ATP на 19-ю
Алекс де Минор (Австралия) – с 208-й на 31-ю
Кайл Эдмунд (Великобритания) – с 50-й на 15-ю
Стефанос Циципас (Греция) – с 91-й на 16-ю

"Завтрашняя звезда":

Алекс де Минор (Австралия)
Уго Умбер (Франция)
Хуберт Хуркач (Польша)
Майкл Ммо (США)
Хауме Мунар (Испания)

Приз Стефана Эдберга:

Роджер Федерер (Швейцария)
Рафаэль Надаль (Испания)
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина)
Кевин Андерсон (ЮАР)

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