Джокович претендует на награду "Возвращение года", Циципас - на приз "Прогресс года"

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала списки номинантов на ежегодные награды: "Возвращение года", "Прогресс года", "Завтрашняя звезда" и приз Стефана Эдберга. Россиян среди претендентов нет.

Стоит отметить среди номинантов серба Новака Джоковича, который претендует на награду "Возвращение года", грека Стефаноса Циципаса, претендующего на "Прогресс года" и Роджера Федерера, который может в 14-й раз стать обладателем приза Стефана Эдберга - за спортивное поведение и честную игру.

"Возвращение года":



Новак Джокович (Сербия)

Джейсон Кублер (Австралия)

Джон Миллман (Австралия)

Кей Нисикори (Япония)



"Прогресс года":



Марко Чеккинато (Италия) – поднялся со 109-й строчки рейтинга ATP на 19-ю

Алекс де Минор (Австралия) – с 208-й на 31-ю

Кайл Эдмунд (Великобритания) – с 50-й на 15-ю

Стефанос Циципас (Греция) – с 91-й на 16-ю



"Завтрашняя звезда":



Алекс де Минор (Австралия)

Уго Умбер (Франция)

Хуберт Хуркач (Польша)

Майкл Ммо (США)

Хауме Мунар (Испания)



Приз Стефана Эдберга:



Роджер Федерер (Швейцария)

Рафаэль Надаль (Испания)

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина)

Кевин Андерсон (ЮАР)