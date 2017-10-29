21:15 | Теннис — ATP

Джокович посетил "Мастерс" в Париже


Экс-первая ракетка мира Новак Джокович посетил турнир серии "Мастерс" в Париже, сообщает пресс-служба соревнований. Серб в июле досрочно завершил сезон и продолжает реабилитацию после травмы локтя. Он планирует возобновить выступления в начале следующего сезона.

Матчи основной сетки "Мастерса" в Париже стартуют завтра.

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Материалы других СМИ
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