Джокович посетил "Мастерс" в Париже

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович посетил турнир серии "Мастерс" в Париже, сообщает пресс-служба соревнований. Серб в июле досрочно завершил сезон и продолжает реабилитацию после травмы локтя. Он планирует возобновить выступления в начале следующего сезона.
Матчи основной сетки "Мастерса" в Париже стартуют завтра.
"This is the first time I have a player credential when I'm not playing." 😂– ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) 29 октября 2017 г.
Thank you for stopping by, @DjokerNole! 👍 #RolexPMasters pic.twitter.com/P8sVuo5ZG2
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