Джокович посетил "Мастерс" в Париже

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович посетил турнир серии "Мастерс" в Париже, сообщает пресс-служба соревнований. Серб в июле досрочно завершил сезон и продолжает реабилитацию после травмы локтя. Он планирует возобновить выступления в начале следующего сезона.

Матчи основной сетки "Мастерса" в Париже стартуют завтра.