Джокович получил wild card на турнир в Истборне

Сербский теннисист Новак Джокович выступит на турнире в Истборне. Он принял wild card от организаторов турнира, который пройдет с 26 июня по 1 июля.

Джокович впервые с 2010 года сыграет на травяном турнире между Roland Garros и Уимблдоном. Он также впервые с марта 2011 года опустился ниже второй строчки в рейтинге ATP после поражения от Доминика Тима в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции и теперь занимает четвертое место.

– Я первый раз сыграю в Истборне, я слышал отличные вещи об этом турнире, – приводит Reuters слова Джоковича. – С нетерпением жду возможности улучшить свою игру на траве до Уимблдона.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.