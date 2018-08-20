Джокович поднялся на 6-е место в рейтинге АТР после победы в Цинциннати

Сербский теннисист Новак Джокович поднялся с 10-го на 6-е место в рейтинге АТР. На прошлой неделе он выиграл турнир в Цинциннати, завоевав 70-й титул в карьере. Первой ракеткой мира остается испанец Рафаэль Надаль.

Лучший из россиян в рейтинге - Карен Хачанов - занимает 27-е место. Андрей Рублев остался 37-м, Даниил Медведев опустился на одну строчку и занимает 57-ю позицию. Евгений Донской поднялся с 84-го на 80-е место.

Рейтинг АТР от 20 августа

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 10040 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 7080

3 (3). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 5500

4 (4). Александр Зверев (Германия) - 4845

5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4615

6 (10). Новак Джокович (Сербия) - 4445

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 4445

8 (5). Григор Димитров (Болгария) - 3790

9 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3485

10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) - 3435

27 (27). Карен Хачанов (Россия) - 1525

37 (37). Андрей Рублев (Россия) - 1145

57 (56). Даниил Медведев (Россия) - 952

80 (84). Евгений Донской (Россия) - 718