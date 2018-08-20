Джокович поднялся на 6-е место в рейтинге АТР после победы в Цинциннати

Сербский теннисист Новак Джокович поднялся с 10-го на 6-е место в рейтинге АТР. На прошлой неделе он выиграл турнир в Цинциннати, завоевав 70-й титул в карьере. Первой ракеткой мира остается испанец Рафаэль Надаль.
Лучший из россиян в рейтинге - Карен Хачанов - занимает 27-е место. Андрей Рублев остался 37-м, Даниил Медведев опустился на одну строчку и занимает 57-ю позицию. Евгений Донской поднялся с 84-го на 80-е место.
Рейтинг АТР от 20 августа
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 10040 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 7080
3 (3). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 5500
4 (4). Александр Зверев (Германия) - 4845
5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4615
6 (10). Новак Джокович (Сербия) - 4445
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 4445
8 (5). Григор Димитров (Болгария) - 3790
9 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3485
10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) - 3435
27 (27). Карен Хачанов (Россия) - 1525
37 (37). Андрей Рублев (Россия) - 1145
57 (56). Даниил Медведев (Россия) - 952
80 (84). Евгений Донской (Россия) - 718
- Рафаэль Надаль
- Роджер Федерер
- Марин Чилич
- Новак Джокович
- Евгений Донской
- Хуан Мартин Дель Потро
- Григор Димитров
- Кевин Андерсон
- Карен Хачанов
- Андрей Рублев
- Александр Зверев-мл. (теннис)
- Доминик Тим
- Давид Гоффен
- Даниил Медведев (теннис)