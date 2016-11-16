Джокович победил Раонича на итоговом турнире в Лондоне

Серб Новак Джокович нанес поражение представителю Канады Милошу Раоничу в матче итогового турнира ATP в двух сетах – 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Сербский теннисист одержал вторую победу и заключительном третьем матче группы встретится французом Гаэлем Монфисом. Раонич сыграет против австрийца Доминика Тима.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Barclays ATP World Tour Final

Призовой фонд 7 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Ивана Лендла

Джокович Н. (Сербия, 2) – Раонич (Канада, 4) – 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)