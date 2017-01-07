21:18 | ТЕННИС — ATP

Джокович победил Маррея в финале турнира в Дохе

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Серб Новак Джокович переиграл британца Энди Маррэй финале турнира в Катаре – 6:3, 5:7, 6:4. Матч продолжался 2 часа 55 минут. Для Джоковича, выигравшего турнир в Дохе и в прошлом году, победа над британцем стала 25-й в карьере.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 237 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Джокович Н. (Сербия, 2) – Маррэй Э. (Великобритания, 1) – 6:3, 5:7, 6:4

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Aleksandar50

кто то ожидал что то другое....СРБИЈА ДО ТОКИЈА

22:08

gladiators79

красава

21:48

echo2011

Эх ,если бы Джоковичу еще подачу Карловича! А так без подачи будет тяжело играть весь сезон.А так,конечно, поражает психологическая устойчивость игроков,которые продолжают биться до конца даже после серии ошибок.

21:45

Пятачок

Нолик был бесподобен, но и Энди показал себя настоящим гладиатором во втором сете. Рафа стал много потеть, это плохо. Федя будет искать возможности продления своей карьеры в миксте и может быть в парном разряде. Мейджор он уже не возьмет, старенький. Раонич какой-то пухлый, медитации его до добра не доведут. Великая четверка распалась и превратилась в двушечку. Нолик и Энди - лучшие и может быть еще надолго.

21:42

16vic

Наконец-то накрутили хвост длинноногой шавке, носящейся по всему корту за выигрышными мячами!

21:39

16vic

Наконец-то накрутили хвост длинноногой шавке, носящейся по всему корту за выигрышными мячами!!!

21:38

Florida9

Как же я люблю такой теннис ! Пойду поздравлю британцев с Рождеством в теннисном разделе ! ))

21:37

Айртон

Поздравления Новаку.) Но вернётся он, когда выиграет мэйджор.) Хочется надеяться на характер серба.)) Энди, тем временем, укрепляет лидерство в туре, несмотря на поражение.))

21:33

ki

шикарная игра

21:29

Florida9

Он вернулся ! Настоящий Джокович вернулся !

21:29

Florida9

Он вернулся ! Это невероятно после матча с Вердаско, но это был именно тот непревзайдённый Джокович ! Шикарная победа !

21:26

Thomas_Boy

Большой привет Смоке.)))

21:26

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ