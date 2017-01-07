Джокович победил Маррея в финале турнира в Дохе

Серб Новак Джокович переиграл британца Энди Маррэй финале турнира в Катаре – 6:3, 5:7, 6:4. Матч продолжался 2 часа 55 минут. Для Джоковича, выигравшего турнир в Дохе и в прошлом году, победа над британцем стала 25-й в карьере.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 237 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Джокович Н. (Сербия, 2) – Маррэй Э. (Великобритания, 1) – 6:3, 5:7, 6:4
Aleksandar50
кто то ожидал что то другое....СРБИЈА ДО ТОКИЈА
22:08
gladiators79
красава
21:48
echo2011
Эх ,если бы Джоковичу еще подачу Карловича! А так без подачи будет тяжело играть весь сезон.А так,конечно, поражает психологическая устойчивость игроков,которые продолжают биться до конца даже после серии ошибок.
21:45
Пятачок
Нолик был бесподобен, но и Энди показал себя настоящим гладиатором во втором сете. Рафа стал много потеть, это плохо. Федя будет искать возможности продления своей карьеры в миксте и может быть в парном разряде. Мейджор он уже не возьмет, старенький. Раонич какой-то пухлый, медитации его до добра не доведут. Великая четверка распалась и превратилась в двушечку. Нолик и Энди - лучшие и может быть еще надолго.
21:42
16vic
Наконец-то накрутили хвост длинноногой шавке, носящейся по всему корту за выигрышными мячами!
21:39
16vic
Наконец-то накрутили хвост длинноногой шавке, носящейся по всему корту за выигрышными мячами!!!
21:38
Florida9
Как же я люблю такой теннис ! Пойду поздравлю британцев с Рождеством в теннисном разделе ! ))
21:37
Айртон
Поздравления Новаку.) Но вернётся он, когда выиграет мэйджор.) Хочется надеяться на характер серба.)) Энди, тем временем, укрепляет лидерство в туре, несмотря на поражение.))
21:33
ki
шикарная игра
21:29
Florida9
Он вернулся ! Настоящий Джокович вернулся !
21:29
Florida9
Он вернулся ! Это невероятно после матча с Вердаско, но это был именно тот непревзайдённый Джокович ! Шикарная победа !
21:26
Thomas_Boy
Большой привет Смоке.)))
21:26