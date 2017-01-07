Джокович победил Маррея в финале турнира в Дохе

Серб Новак Джокович переиграл британца Энди Маррэй финале турнира в Катаре – 6:3, 5:7, 6:4. Матч продолжался 2 часа 55 минут. Для Джоковича, выигравшего турнир в Дохе и в прошлом году, победа над британцем стала 25-й в карьере.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 237 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Джокович Н. (Сербия, 2) – Маррэй Э. (Великобритания, 1) – 6:3, 5:7, 6:4