Джокович - первый финалист турнира в Дохе

Серб Новак Джокович в полуфинале турнира в Дохе обыграл испанца Фернандо Вердаско со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 6:3. В финале он встретится с победителем матча Энди Маррэй (Великобритания) - Томаш Бердых (Чехия).
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 237 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Джокович Н. (Сербия, 2) - Вердаско (Испания) - 4:6, 7:6 (9:7), 6:3
Роджер)))
Чистый фарт ... Вердаско должен был хотя бы 1 из 4 своих матчболов реализовать на тайбрейке 2 сета
20:34
Florida9
Не увидел работы нового тренера. Новак по-прежнему вял и плох , хотя выиграл на волевых.
19:53