Джокович - первый финалист турнира в Дохе

Серб Новак Джокович в полуфинале турнира в Дохе обыграл испанца Фернандо Вердаско со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 6:3. В финале он встретится с победителем матча Энди Маррэй (Великобритания) - Томаш Бердых (Чехия).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 237 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Джокович Н. (Сербия, 2) - Вердаско (Испания) - 4:6, 7:6 (9:7), 6:3