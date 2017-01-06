19:43 | ТЕННИС — ATP

Джокович - первый финалист турнира в Дохе

0
0
0
2

Серб Новак Джокович в полуфинале турнира в Дохе обыграл испанца Фернандо Вердаско со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 6:3. В финале он встретится с победителем матча Энди Маррэй (Великобритания) - Томаш Бердых (Чехия).

Доха (Катар) 

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open 

Призовой фонд 1 237 190 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Джокович Н. (Сербия, 2) - Вердаско (Испания) - 4:6, 7:6 (9:7), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/doha/2017/

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Роджер)))

Чистый фарт ... Вердаско должен был хотя бы 1 из 4 своих матчболов реализовать на тайбрейке 2 сета

20:34

Florida9

Не увидел работы нового тренера. Новак по-прежнему вял и плох , хотя выиграл на волевых.

19:53

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ