Джокович перенес тайную операцию на локте?

Серб Новак Джокович перенес операцию на локте в швейцарском Базеле, утверждает Blick. По данным издания, клинику в этом городе теннисисту посоветовал его тренер Радек Штепанек. О сроках восстановления 30-летнего спортсмена не сообщается.

Напомним, что Джокович пропустил вторую половину прошлого сезона из-за проблем с правым локтем и вернулся на корт в январе 2018 года на Australian Open. В Мельбурне в 1/8 финала он уступил корейцу Чону Хену и после матча заявил, что боли в локте помешали ему показать все свое мастерство.