Джокович переиграл Фоньини и вышел в третий круг турнира в Китае

Первая ракетка мира Новак Джокович во втором круге турнира в Китае одержал победу над Фабио Фоньини - 6:3, 6:3. В следующей стадии турнира серб встретится с победителем пары Вашек Поспишил - Григор Димитров.
В матчах первого круга Григор Димитров переиграл Ришара Гаске (6:4, 6:4), Бернард Томич не смог завершить встречу с Баутистой Агутом. Жиль Симон обыграл Пабло Карреньо Бусту (6:0, 6:3).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 5 452 985 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джокович Н. (Сербия, 1) - Фоньини (Италия) - 6:3, 6:3
Первый круг
Димитров (Болгария) - Гаске (Франция, 14) - 6:4, 6:4
Баутиста Агут (Испания, 15) - Томич (Австралия) - 6:3, 3:0 отказ
Симон (Франция) - Карреньо Буста (Испания) - 6:0, 6:3