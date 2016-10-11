Джокович переиграл Фоньини и вышел в третий круг турнира в Китае

Первая ракетка мира Новак Джокович во втором круге турнира в Китае одержал победу над Фабио Фоньини - 6:3, 6:3. В следующей стадии турнира серб встретится с победителем пары Вашек Поспишил - Григор Димитров.

В матчах первого круга Григор Димитров переиграл Ришара Гаске (6:4, 6:4), Бернард Томич не смог завершить встречу с Баутистой Агутом. Жиль Симон обыграл Пабло Карреньо Бусту (6:0, 6:3).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 5 452 985 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джокович Н. (Сербия, 1) - Фоньини (Италия) - 6:3, 6:3

Первый круг

Димитров (Болгария) - Гаске (Франция, 14) - 6:4, 6:4

Баутиста Агут (Испания, 15) - Томич (Австралия) - 6:3, 3:0 отказ

Симон (Франция) - Карреньо Буста (Испания) - 6:0, 6:3