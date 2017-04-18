Джокович одолел Симона во втором круге в Монте-Карло

Серб Новак Джокович в трех сетах одолел француза Жиля Симона во втором круге турнира ATP в Монте-Карло. Следующий соперник экс-первой ракетки мира определится в дуэли испанца Пабло Карреньо Бусты и россиянина Карена Хачанова.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Джокович (Сербия, 2) – Симон (Франция) – 6:3, 3:6, 7:5