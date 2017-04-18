Джокович одолел Симона во втором круге в Монте-Карло

Серб Новак Джокович в трех сетах одолел француза Жиля Симона во втором круге турнира ATP в Монте-Карло. Следующий соперник экс-первой ракетки мира определится в дуэли испанца Пабло Карреньо Бусты и россиянина Карена Хачанова.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Джокович (Сербия, 2) – Симон (Франция) – 6:3, 3:6, 7:5
Ce diable de Gilles #Simon 👹👹👹– We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) 18 апреля 2017 г.
#hotshot #MonteCarlo (Vidéo @tennistv) https://t.co/JjvaX0KGmF