Джокович обыграл Зверева на Итоговом турнире ATP

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл у представителя Германии Александра Зверева (6:4, 6:1) в матче Итогового турнира АТР. Игра продолжалась один час и 18 минут.
С двумя победами Джокович возглавляет турнирную таблицу группы Гуги Куэртена. Зверев на данный момент на втором месте.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 8 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Гуги Куэртена
Новак Джокович (Сербия, 1) - Александр Зверев (Германия, 3) - 6:4, 6:1
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