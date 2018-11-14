Джокович обыграл Зверева на Итоговом турнире ATP

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл у представителя Германии Александра Зверева (6:4, 6:1) в матче Итогового турнира АТР. Игра продолжалась один час и 18 минут.

С двумя победами Джокович возглавляет турнирную таблицу группы Гуги Куэртена. Зверев на данный момент на втором месте.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 8 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Гуги Куэртена

Новак Джокович (Сербия, 1) - Александр Зверев (Германия, 3) - 6:4, 6:1