Джокович обыграл Шарди и пробился в финал турнира в Лондоне

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл француза Жереми Шарди (7:6 (7:5), 6:4) и пробился в финал турнира АТР в Лондоне (Великобритания). Игра продолжалась один час и 34 минуты.
Соперником серба по финалу будет хорватский теннисист Марин Чилич.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Fever-Tree Championships
Призовой фонд 1 983 595 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия, WC) - Жереми Шарди (Франция) - 7:6 (7:5), 6:4
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