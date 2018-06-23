Джокович обыграл Шарди и пробился в финал турнира в Лондоне

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл француза Жереми Шарди (7:6 (7:5), 6:4) и пробился в финал турнира АТР в Лондоне (Великобритания). Игра продолжалась один час и 34 минуты.

Соперником серба по финалу будет хорватский теннисист Марин Чилич.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Fever-Tree Championships

Призовой фонд 1 983 595 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, WC) - Жереми Шарди (Франция) - 7:6 (7:5), 6:4