Джокович обыграл Полански во втором раунде турнира в Торонто

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл у канадца Петера Полански (6:3, 6:4) во втором раунде турнира АТР в Торонто (Канада). Игра продолжалась один час и 25 минут.

В следующем раунде серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) - Стефанос Циципас (Греция).

Торонто (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 5 315 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 9) - Петер Полански (Канада, WC) - 6:3, 6:4