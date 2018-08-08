Джокович обыграл Полански во втором раунде турнира в Торонто

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл у канадца Петера Полански (6:3, 6:4) во втором раунде турнира АТР в Торонто (Канада). Игра продолжалась один час и 25 минут.
В следующем раунде серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) - Стефанос Циципас (Греция).
Торонто (Канада)
Турнир ATP Rogers Cup
Призовой фонд 5 315 025 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 9) - Петер Полански (Канада, WC) - 6:3, 6:4
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