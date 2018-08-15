Джокович обыграл Маннарино во втором раунде турнира в Цинциннати

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл француза Адриана Маннарино (4:6, 6:2, 6:1) во втором раунде турнира АТР в Цинциннати (США). Игра продолжалась два часа и девять минут.
В следующем раунде серб сыграет с победителем матча между немцем Мишей Зверевым и болгарином Григором Димитровым.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 5 669 360 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 10) - Адриан Маннарино (Франция) - 4:6, 6:2, 6:1
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