Джокович обыграл Маннарино во втором раунде турнира в Цинциннати

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл француза Адриана Маннарино (4:6, 6:2, 6:1) во втором раунде турнира АТР в Цинциннати (США). Игра продолжалась два часа и девять минут.

В следующем раунде серб сыграет с победителем матча между немцем Мишей Зверевым и болгарином Григором Димитровым.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 5 669 360 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 10) - Адриан Маннарино (Франция) - 4:6, 6:2, 6:1