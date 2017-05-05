Джокович объявил о прекращении работы со своей тренерской командой

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества со всей своей тренерской командой. В нее входили тренер Мариан Вайда, фитнес-тренер Гебхард Фил-Гритш и физиотерапевт Милян Аманович. Такое решение было принято совместно, исходя из последних результатов.

– Я всегда буду благодарен им за 10 лет, которые мы провели вместе. Они были мне друзьями, показали свой профессионализм и преданность карьерным целям, – написал Джокович. – Без них я бы никогда не достиг своих высот. Знаю, что они полностью посвятили себя реализации моей мечты. Они были для меня движущей силой.

Поэтому решение было очень непростым. Однако все мы почувствовали, что пришло время перемен. Я очень им благодарен и горд нашей дружбой. У нас сформировалась неразрывная связь за годы взаимной любви, уважения и понимания. Мы стали семьей, а это никогда не изменится.