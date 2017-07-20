Джокович не сможет сыграть на первом Кубке Лэйвера

Стал известен состав Кубка Лэйвера – командного выставочного турнира, который организовала компания швейцарца Роджера Федерера​, информирует Sporting Life.

Соревнования пройдут в Праге c 22 по 24 сентября. В команды Европы и Остального мира отбирали игроков согласно рейтингу ATP. Отмечается, что серб Новак Джокович не сможет выступить из-за рождения ребенка. Также турнир может пропустить британец Энди Маррэй, у которого проблемы с бедром.

Капитаном команды Европы будет Бьорн Борг. В нее отобрались также Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Джоковича и Маррэя могут заменить Стэн Вавринка и Марин Чилич. Доминик Тим и Томаш Бердых, скорее всего, войдут в команду по wild card.

Команду Остального мира возглавит Джон Макинрой. В нее должны войти Кеи Нишикори, Милош Раонич, Джек Сок и Ник Кирьос. Джон Изнер может получить wild card.