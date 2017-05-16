Джокович не исключил, что еще воссоединится со своей командой

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович объяснил, что был вынужден прекратить сотрудничество со своей тренерской командой из-за слишком насыщенного графика. Также серб отметил, что хотел бы попробовать что-то новое. Напомним, что в команду Джоковича входили тренер Мариан Вайда, фитнес-тренер Гебхард Фил-Гритш и физиотерапевт Милян Аманович.

– Не забывайте, что Мариан отдал 30 лет туру как тренер и игрок, – цитирует Blic Джоковича. – Он и раньше жаловался на слишком насыщенный график, поэтому еще в декабре 2013 года мы позвали в команду Беккера. Вайда сказал мне, что не может постоянно ездить со мной. Тогда мы решили, что Беккер станет главным тренером, но Борис уже покинул нашу команду.

Вайда хотел вновь быть главным тренером. Но я понимал, что он не сможет ездить со мной, и поэтому после турнира в Монте-Карло мы завершили сотрудничество. Аманович? Он мне как брат, и он один из лучших моих друзей. Но у Милана семья, три дочки и достаточно обязательств. Впрочем, это не значит, что мы навсегда завершили наше сотрудничество.

Ни перед кем я не закрываю дверей. Это не значит, что мы никогда больше не будем работать вместе. Просто мы поняли, что настало время открыть новую страницу и найти что-нибудь новое.