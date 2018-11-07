Джокович - Надалю: "Желаю скорейшего выздоровления"

Серб Новак Джокович поддержал испанца Рафаэля Надаля, который перенес операцию на голеностопе.

- Посылаю мои лучшие пожелания и надежды на скорейшее восстановление после операции, мой друг, - написал Джокович в Твиттере.

Напомним, что Надаль снялся с Итогового чемпионата ATP в Лондоне. По словам самого 32-летнего спортсмена, хирургическое вмешательство прошло успешно.

Sending my best wishes and hopes for fast recovery after surgery my friend 🙏 https://t.co/NZLWrtJ6j7 – Novak Djokovic (@DjokerNole) 6 ноября 2018 г.

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