16:14 | Теннис — ATP

Джокович - Надалю: "Желаю скорейшего выздоровления"

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Серб Новак Джокович поддержал испанца Рафаэля Надаля, который перенес операцию на голеностопе.

- Посылаю мои лучшие пожелания и надежды на скорейшее восстановление после операции, мой друг, - написал Джокович в Твиттере.

Напомним, что Надаль снялся с Итогового чемпионата ATP в Лондоне. По словам самого 32-летнего спортсмена, хирургическое вмешательство прошло успешно.

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