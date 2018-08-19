Джокович может собрать всю коллекцию "Мастерсов", если обыграет Федерера

10-я ракетка мира серб Новак Джокович в шестой раз в карьере пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати. До этого экс-лидер рейтинга ATP играл в решающих матчах этого турнира в 2008, 2009, 2011, 2012 и 2015 годах, но ни разу не выиграл, не взяв при этом ни одного сета.

В случае победы над швейцарцем Роджером Федерером, который располагается на 2-й позиции в мировом рейтинге, Джокович станет первым первым теннисистом в истории, выигравшим все 9 существовавших когда-либо турниров серии "Мастерсов".

Финал турнира в Цинциннати состоится в ночь на понедельник, 20 августа.