Джокович может подать в суд на журналистку, которая обвинила его в применении допинга

Сербский теннисист Новак Джокович может подать в суд на канадскую журналистку Хелен Пелетье, которая в одной из статей обвинила спортсмена в применении допинга. При этом она отметила, что Международная федерация тенниса (ITF) его прикрывает.

Напомним, что 30-летний Джокович досрочно завершил сезон из-за травмы локтя. Серб принял решение сосредоточиться на восстановлении и на два месяца отказаться от тренировок на корте. При этом операция ему не потребуется.

– Новак был в отпуске, но немедленно связался с адвокатами. Еще мы консультировались с АТР. На основе этого будем решать, что делать дальше, – приводит hellomagazin.rs слова представителей команды Джоковича. – Он никогда раньше не подавал в суд на журналистов, несмотря на то, что про него писали много лжи. Игроки не распространяются насчет своих травм из-за конкуренции в туре, и это дает возможность для спекуляций. Поэтому каждый раз, когда топ-игрок травмируется, появляются такие статьи.