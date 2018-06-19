Джокович и Димитров сыграют друг с другом во втором круге турнира в Лондоне

Григор Димитров, "посеянный" на турнире категории "500" в Queen’s Club под вторым номером, в первом круге переиграл боснийца Дамира Джумхура – 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Следующим соперником болгарина станет серб Новак Джокович, разобравшийся с Джоном Миллмэном (6:2, 6:1). Третий "сеяный" Кевин Андерсон проиграл аргентинцу Леонардо Майеру. Четвертая ракетка турнира Давид Гоффен уступил действующему победителю Фелисиано Лопесу. Француз Жереми Шарди стал соперником по второму кругу Даниила Медведева.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Fever-Tree Championships
Призовой фонд 1 983 595 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Григор Димитров (Болгария, 2) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:3, 6:7(4:7), 6:3
Милош Раонич (Канада) – Юки Бхамбри (Индия, Q) – 6:1, 3:1
Леонардо Майер (Аргентина) – Кевин Андерсон (ЮАР, 3) – 7:6(7:4), 4:6, 7:6(7:3)
Фелисиано Лопес (Испания) - Давид Гоффен (Бельгия, 4) - 6:3, 6:7(7:9), 6:3
Новак Джокович (Сербия, WC) – Джон Миллмэн (Австралия, Q) – 6:2, 6:1
Жюльен Беннето (Франция, Q) – Томаш Бердых (Чехия, 8) – 7:5, 3:6, 6:3
Жереми Шарди (Франция) – Тим Смычек (США, Q) – 6:2, 6:4
Дополнительная информация
- Фелисиано Лопес
- Новак Джокович
- Жереми Шарди
- Григор Димитров
- Кевин Андерсон
- Давид Гоффен
- Даниил Медведев (теннис)