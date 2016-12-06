Джокович больше не будет работать с Беккером

Серб Новак Джокович больше не будет работать с тренером Борисом Беккером. 12-кратный победитель турниров большого шлема тренировался под руководством специалиста в последние три года.
– Цели, которые мы ставили, когда только начинали работать вместе, полностью достигнуты, – приводит BBC слова Джоковича.
timson
решение давно назревало, но Ноле деградирует.... нужно оставить Вайду и решить как двигаться дальше..... иначе через год новое поколение будет не догнать... все таки Федерер лишний раз в этом контексте кажется куда более великим игроком))
23:50 6 декабря