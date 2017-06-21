Джеймс Блэйк не будет подавать в суд за ошибочный арест

Бывший американский теннисист Джеймс Блэйк не будет подавать в суд на полицию Нью-Йорка за ошибочный арест, сообщает AP. Взамен он получил предложение о работе в наблюдательном агентстве города, при этом за два года работы он получит шестилетний оклад. Его задачей будет помогать ориентироваться людям, обращающимся с жалобами в полицию, и настаивать на проведени расследований. Зарплата его составит не менее 65 тысяч долларов в год.

Блейк был арестован 9 сентября 2015 года по ошибочному обвинению в телефонном мошенничестве. На камере видеонаблюдения видно, как полицейский хватает Блэйка за руку и грубо укладывает его на землю. Мэр города Билл де Блазио и бывший комиссар полиции Уильям Браттон уже принесли извинения Блэйку.

Джеймс Блэйк в 2006 году поднимался на четвертое место в рейтинге ATP, за свою карьеру в одиночном разряде он завоевал 10 трофеев и трижды добирался до полуфинала турниров "Большого шлема".