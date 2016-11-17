Джейми Маррэй и Бруно Соарес выиграли третий матч подряд на Итоговом турнире в Лондоне

Британец Джейми Маррэй и бразилец Бруну Соарес в третьем туре группового турнира Итогового чемпионата АТР в Лондоне в парном разряде победили бразильца Марселу Мело и хорвата Ивана Додига со счетом 6:3, 3:6, (10:6).

Маррэй и Соарес одержали третью победу подряд и вышли в полуфинал с первого места в группе. Мело и Додиг не вышли в плей-офф. Второе место в группе Эдберга и Джаррида заняли американцы Боб и Майк Брайаны.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Barclays ATP World Tour Final

Призовой фонд 7 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа Эдберга/Яррида

Маррэй Дж./Соарес (Великобритания/Бразилия, 2) - Додиг/Мело (Хорватия/Бразилия, 6) - 6:3, 3:6, 10:6