22:38 | ТЕННИС — ATP

Джейми Маррэй и Бруно Соарес выиграли третий матч подряд на Итоговом турнире в Лондоне

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Британец Джейми Маррэй и бразилец Бруну Соарес в третьем туре группового турнира Итогового чемпионата АТР в Лондоне в парном разряде победили бразильца Марселу Мело и хорвата Ивана Додига со счетом 6:3, 3:6, (10:6).

Маррэй и Соарес одержали третью победу подряд и вышли в полуфинал с первого места в группе. Мело и Додиг не вышли в плей-офф. Второе место в группе Эдберга и Джаррида заняли американцы Боб и Майк Брайаны.

Лондон (Англия) 

Турнир ATP Barclays ATP World Tour Final 

Призовой фонд 7 500 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Группа Эдберга/Яррида 

Маррэй Дж./Соарес (Великобритания/Бразилия, 2) - Додиг/Мело (Хорватия/Бразилия, 6) - 6:3, 3:6, 10:6

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/finals/2016/2/

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